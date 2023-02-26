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12:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава UFC назвал условие для реванша Махачева и Волкановски

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой-реванш между обладателем титула UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым и чемпионом в полулегкой категории австралийцем Александром Волкановски может состояться после того, как они проведут по поединку в своих весах.

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Источник: РИА "Новости"

Махачев победил Волкановски 12 февраля. Поединок возглавил турнир UFC 284 в Перте (Австралия) и продлился все пять раундов. 31-летний Махачев одержал победу единогласным решением судей.

«Вы знаете, что я думаю насчет этого боя. Когда ты устраиваешь супербой, можно ли представить результат лучше того, который мы получили в тот вечер. Весь мир спорил о том, кто выиграет. Это супербой, он оправдал ожидания. А что еще лучше, так это то, что боец, который завоевал временный титул, также показал невероятное выступление. Теперь у нас есть бой Яира (Родригеса) против Волкановски. Посмотрим, что будет с Исламом и с кем он будет драться дальше. Но бой с Яиром нужно сделать. Потом уже можно устроить реванш, когда они оба проведут поединки», — сказал Уайт на пресс-конференции, видео которой доступно на YouTube-канале UFC.

На счету Махачева 24 победы и одно поражение. Россиянин выиграл 12 боев подряд. В активе 34-летнего Волкановски 25 побед при двух поражениях.

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