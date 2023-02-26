Глава UFC назвал условие для реванша Махачева и Волкановски

«Вы знаете, что я думаю насчет этого боя. Когда ты устраиваешь супербой, можно ли представить результат лучше того, который мы получили в тот вечер. Весь мир спорил о том, кто выиграет. Это супербой, он оправдал ожидания. А что еще лучше, так это то, что боец, который завоевал временный титул, также показал невероятное выступление. Теперь у нас есть бой Яира (Родригеса) против Волкановски. Посмотрим, что будет с Исламом и с кем он будет драться дальше. Но бой с Яиром нужно сделать. Потом уже можно устроить реванш, когда они оба проведут поединки», — сказал Уайт на пресс-конференции, видео которой доступно на YouTube-канале UFC.