Шавкат Рахмонов заставил сдаться американца Нила на UFC 285: видео
Казахстанский боец ММА Рахмонов победил американца Нила на турнире UFC 285.
Казахстанский боец ММА Рахмонов победил американца Нила на турнире UFC 285.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов досрочно одолел американца Джеффа Нила на 285-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).
Схватка основного карда завершилась удушающим приемом в третьем раунде.
Перед боем Нил не смог уложиться в лимит полусреднего веса — он отдаст сопернику из Казахстана 30% гонорара.
В смешанных единоборствах Рахмонов одержал досрочные победы во всех 17 профессиональных поединках. На счету Нилла 15 побед при пяти поражениях.