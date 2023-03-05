Шавкат Рахмонов заставил сдаться американца Нила на UFC 285: видео

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов досрочно одолел американца Джеффа Нила на 285-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США).

Перед боем Нил не смог уложиться в лимит полусреднего веса — он отдаст сопернику из Казахстана 30% гонорара.