Валентина Шевченко не смогла в восьмой раз защитить чемпионский титул UFC
Уроженка Киргизии проиграла мексиканке Алексе Грассо.
Уроженка Киргизии проиграла мексиканке Алексе Грассо.
ТАСС, 5 марта. Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, в воскресенье проиграла мексиканке Алексе Грассо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Поединок завершился победой Грассо удушающим приемом в четвертом раунде. Шевченко проводила восьмую защиту титула в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), который завоевала 8 декабря 2018 года, победив представительницу Польши Йоанну Енджейчик.
В активе 34-летней Шевченко 23 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах (ММА). В послужном списке 29-летней Грассо 16 побед и 3 поражения.