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11:40 (мск), источник: Sport24

Казахский феномен UFC устроил мясорубку топу из США. Рахмонова потрясли, но он выжил и придушил соперника

Фантастическая серия Шавката продолжается!

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Источник: AP 2022

В эти минуты в Лас-Вегасе проходит один из крупнейших турниров 2023 года — UFC 285. Шоу принимает крупная арена T-Mobile. Главным событием вечера станет поединок-возвращение Джона Джонса. Один из величайших бойцов в истории подерется за титул в тяжелом весе с бывшим обладателем временного титула в этом дивизионе Сирилом Ганом из Франции. А в третьем по значимости поединке непобежденный казах Шавкат Рахмонов встретился с топом полусреднего веса Джеффом Нилом.

Источник: AP 2022

Шавкат Рахмонов подошел к сегодняшнему бою на феноменальной серии из 16 досрочных побед в карьере без поражений. В UFC полусредневес из Казахстана перешел в статусе чемпиона M-1 Global. Дебют Рахмонова в лучшей лиге планеты случился в октябре 2020 года: тогда он задушил опытного и именитого бразильца Алекса Оливейру.

За следующие два года Шавкат одержал еще три досрочные победы, которые помогли ему взобраться на девятую строчку рейтинга полусредневесов UFC к началу 2023-го. Рахмонов последовательно «прикончил» Митчела Празереса, Карлстона Харриса и Нила Мэгни. Примечательно, что никто из вышеупомянутых соперников казахстанца не добрался с ним до третьего раунда. Благодаря такому бодрому движению по дивизиону до 77 кг Рахмонов на сегодня добрался до боя с седьмым номером рейтинга Джеффом Нилом.

Источник: AP 2022

Нил представляет США. В UFC он с 2018 года. В лигу Джефф попал через «Претендентскую Серию Дэйны Уайта»: победу в отборе он одержал уже в конце второй минуты боя (технический нокаут, добивание руками). За пять лет в UFC Нил выступил девять раз: собирал серию в пять побед, увязал в двух поражениях подряд и ко встрече с Рахмоновым выиграл дважды в двух поединках — с Сантьяго Понзиниббио и Висенте Люке. При этом, против Шавката Джефф, по коэффициентам букмекеров, он шел в статусе почти безнадежного аутсайдера: на его победу можно было поставить за 5.20, а на успех Рахмонова в то же время давали примерно 1.20.

Джеффу Нилу удалось навязать Рахмонову плотный бой, и американец стал первым в UFC, кому удалось дожить с Шавкатом до третьего раунда. В одном из моментов казахстанский полусредневес даже побывал в опасности после того, как пропустил опасную серию ударов от соперника. За минуту до конца поединка Рахмонов все же сумел поймать Нила на удушающий — причем из стойки!

Шавкат продлил свою невероятную серию досрочных побед до 17. Удивительный результат. При этом, серия досрочных побед в UFC от Рахмонова теперь дошла до пяти поединков. После боя казахстанец бросил вызов Колби Ковингтону, и с ним у Шавката мог бы получиться отличный претендентский поединок.

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