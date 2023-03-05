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09:46 (мск), источник: ТАСС

Джон Джонс победил Сирила Гана в бою за титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Поединок завершился победой американца удушающим приемом в первом раунде.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 5 марта. Американец Джон Джонс победил француза Сирила Гана в бою за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел в воскресенье на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Бой завершился победой Джонса удушающим приемом в первом раунде. Титул чемпиона UFC тяжелом весе стал вакантным в январе после ухода из организации камерунца Франсиса Нганну.

Джонс завоевал титул чемпиона UFC в третий раз в карьере, ранее он дважды владел поясом в полутяжелом весе. Впервые он завоевал титул в марте 2011 года, победив бразильца Маурисио Руа и став самым молодым (23 года) чемпионом в истории организации. После Джонс провел восемь успешных защит титула, а в апреле 2015 года был лишен чемпионского звания из-за нарушения правил поведения спортсменов UFC. Спустя год Джонс выиграл бой за временный титул чемпиона UFC, но позже вновь был лишен пояса из-за положительного результата теста на допинг. Титул чемпиона американец вернул в декабре 2018 года, победив соотечественника Энтони Смита. После Джонс провел три успешные защиты титула. С февраля 2020 года он не выступал в UFC.

На счету 35-летнего Джонса 27 побед в смешанных единоборствах (ММА) и 1 поражение, в активе 32-летнего Гана 11 побед и 2 поражения.

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