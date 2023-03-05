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11:29 (мск), источник: Sport24

Величайший боец в истории ММА вернулся в UFC. Джонс уничтожил самого опасного тяжеловеса планеты за 2 минуты

Легендарный камбек!

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Источник: AP 2022

Только что в Лас-Вегасе на арене T-Mobile подошел к концу турнир UFC 285. Главным событием вечера был дебютный бой Джона Джонса в тяжелом весе. Его соперником стал бывший обладатель временного титула в тяжах — Сирил Ган.

Последний раз Джонс выходил в октагон в феврале 2020 года: тогда он считался большим фаворитом относительно соперника Доминика Рейеса, но победить ему удалось лишь благодаря спорному судейскому решению. Как выяснилось позднее, эта защита оказалась для Джона последней в дивизионе с лимитом в 93 кг. После победы над Рейесом Джонс сделал заявление, которого от него ждали несколько лет до этого. Речь о переходе в тяжелую весовую категорию.

Источник: AP 2022

Следующие три года Джонс набирал форму и необходимую мышечную массу для своего дебюта в тяжах. В числе потенциальных соперников назывались Фрэнсис Нганну, Стипе Миочич и Кертис Блейдс. Однако первый бой Джона в новом дивизионе постоянно откладывался по разным причинам. И лишь в конце 2022-го стало ясно, что великий чемпион скоро вернется и и будет драться с тяжеловесом из Франции Сирилом Ганом.

В послужном списке Гана девять боев в UFC, из которых он победил в восьми. Единственное поражение Сирилу нанес экс-чемпион тяжелого веса Фрэнсис Нганну в январе 2022 года. Затем француз вернулся и нокаутировал Тая Туивасу в прошлом сентябре. Пока что вершиной карьеры Гана можно считать его победу на Дерриком Льюисом в 2021-м году: за нее француз получил временный титул UFC.

Источник: AP 2022

Ган считался самым опасным соперником для Джона Джонса за последние несколько лет в UFC. Сирил — крупный природный тяж с уникальным набором навыков. Он удивительно легок на ногах, подвижен, изобретателен и, кажется, довольно вынослив. Сочетать в себе все эти качества на таком уровне удавалось единицам тяжеловесов в истории UFC, и потому Гана многие считают феноменом.

Было большой загадкой, сумеет ли обновленная версия Джонса справиться с одним из опаснейших тяжей UFC. Тем более, что никто не знал, каким вообще будет Джон теперь, ведь внешне он действительно очень изменился.

В итоге камбек Джонса получился похожим на самые смелые мечты его фанатов. Минуты с небольшим хватило Джону, чтобы перевести Гана на настил. И ранее было известно, что у Сирила есть проблемы в борьбе, но все же мало кто мог ожидать такого слабого сопротивления француза в партере. Джонс легко контролировал Гана, прижав его спиной к сетке, и из этого положения накинул победный удушающий уже в начале третьей минуты поединка.

Великолепное возвращение Джонса. За 124 секунды Джон забрал титул UFC в тяжелом весе и, возможно, даже первую строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса.

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