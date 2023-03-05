Российский боец UFC сделал совместное фото с украинским боксером

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обладатель титула в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев сделал общее фото с украинским боксером Василием Ломаченко.

Спортсмены встретились на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, который состоялся 4 марта. Украинец и россиянин сделали совместное фото. Данный фрагмент трансляции опубликован в Twitter-аккаунте UFC. Украинские поклонники Ломаченко подвергли боксера критике после данного эпизода.

Махачеву 31 год, на его счету 24 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. Россиянин выиграл 12 боев подряд. Он стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября прошлого года, победив бразильца Чарльза Оливейру.