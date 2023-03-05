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12:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боец UFC сделал совместное фото с украинским боксером

Российский боец Махачев сделал фото с украинским боксером Ломаченко во время турнира UFC.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обладатель титула в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев сделал общее фото с украинским боксером Василием Ломаченко.

Спортсмены встретились на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе, который состоялся 4 марта. Украинец и россиянин сделали совместное фото. Данный фрагмент трансляции опубликован в Twitter-аккаунте UFC. Украинские поклонники Ломаченко подвергли боксера критике после данного эпизода.

Махачеву 31 год, на его счету 24 победы и одно поражение в смешанных единоборствах. Россиянин выиграл 12 боев подряд. Он стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября прошлого года, победив бразильца Чарльза Оливейру.

Ломаченко 35 лет. Он является двукратным победителем Олимпиады, бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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