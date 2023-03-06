Нил: Уважение Рахмонову за самый тяжелый бой в моей карьере
Боец UFC Джефф Нил прокомментировал свое поражение от Шавката Рахмонова на турнире UFC 285.
Боец UFC Джефф Нил прокомментировал свое поражение от Шавката Рахмонова на турнире UFC 285.
Нил провалил взвешивание перед боем и проиграл Рахмонову досрочно, но получил бонус от промоушена как участник лучшего поединка вечера.
«Близкие люди знают, что мне пришлось через многое пройти для участия в этом поединке. Если вы считаете, что это был хороший бой — дождитесь, когда я буду готов на 100%. Уважение Рахмонову за самый тяжелый бой в моей карьере. Однажды мы это повторим», — написал Нил в соцсетях.