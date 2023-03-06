Нил: Уважение Рахмонову за самый тяжелый бой в моей карьере

«Близкие люди знают, что мне пришлось через многое пройти для участия в этом поединке. Если вы считаете, что это был хороший бой — дождитесь, когда я буду готов на 100%. Уважение Рахмонову за самый тяжелый бой в моей карьере. Однажды мы это повторим», — написал Нил в соцсетях.