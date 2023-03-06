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6 марта, источник: Sport24

Нил: Уважение Рахмонову за самый тяжелый бой в моей карьере

Боец UFC Джефф Нил прокомментировал свое поражение от Шавката Рахмонова на турнире UFC 285.

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Нил провалил взвешивание перед боем и проиграл Рахмонову досрочно, но получил бонус от промоушена как участник лучшего поединка вечера.

«Близкие люди знают, что мне пришлось через многое пройти для участия в этом поединке. Если вы считаете, что это был хороший бой — дождитесь, когда я буду готов на 100%. Уважение Рахмонову за самый тяжелый бой в моей карьере. Однажды мы это повторим», — написал Нил в соцсетях.

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