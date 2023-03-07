Джон Джонс стал новым лидером рейтинга лучших бойцов UFC

Джонс поднялся на девять позиций и сместил с первого места австралийского бойца Александра Волкановски. Россиянин Ислам Махачев опустился со второй строчки на третью.
5 марта Джонс победил француза Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Американец, вернувшийся после трехлетнего перерыва в карьере, завоевал титул чемпиона организации в тяжелом весе.
Всего в ММА Джонс одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признали несостоявшимся. Единственный проигрыш спортсмена в UFC случился в декабре 2009 года. Тогда его дисквалифицировали за нелегальные удары локтями.