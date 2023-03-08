Кормье: Рахмонов хорош настолько, насколько это вообще возможно

«Шавкат Рахмонов реально хорош. В бою с Джеффом Нилом он показал себя настоящего. Было ясно, что он рано или поздно своего добьётся. Так он и сделал — выиграл сабмишеном в третьем раунде, полностью разобрал Нила. Мы нередко видели, как бойцы не укладываются в вес и потом побеждают. Здесь Рахмонов не дал такому случиться. Он доминировал и выиграл. У него 17 досрочных побед! Этот парень хорош настолько, насколько это возможно», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.