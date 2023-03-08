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18:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минеев — о бое Исмаилова и Штыркова: «Я порно давно не смотрю»

Российский боец ММА Владимир Минеев прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Иваном Штырковым в боксерском поединке.

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Источник: РИА "Новости"

7 марта на вечера бокса RCC в Екатеринбурге Исмаилов судейским решением победил Ивана Штыркова.

«Я не смотрел бой. Когда мне смотреть? Так, успел созвониться с другом, с которым боксом начинали заниматься, кто знает бокс. Он мне сказал, что это был не бокс, а порно. А я порно давно не смотрю. Да и на это смотреть не собираюсь. Слышал, как будто бы Мага победил, но какое это в данном случае имеет значение? Конкретно парней, Магу и Ваню, тут винить не в чем — дерутся, как могут, деньги зарабатывают. Резюмируя — к боксу это не имеет никакого отношения», — сказал Минеев в своих социальных сетях.

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