«Кто теперь ноль?!» Двалишвили переехал Яна даже в стойке

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В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Петр Ян встретился с Мерабом Двалишвили. Российский боец подошел к пятираундовому поединку с другом Алджамейна Стерлинга после двух поражений. Ранее он проиграл самому Стерлингу и Шону О’Мэлли, оба раза — раздельными решениями судей.

Мераб перед боем с Яном выиграл восемь поединков подряд, но только одна из этих встреч завершилась досрочно — против Марлона Мораеса. В последнем бою Двалишвили единогласным решением судей одолел Жозе Альдо, после чего легенда UFC завершил карьеру.

Перед боем между Яном и Двалишвили возобновился негатив, который бойцы испытывали друг к другу во время противостояния Петра и Стерлинга. Но если Петр вел себя сдержанно, то Мераб разбрасывался заявлениями и оскорблениями. Двалишвили называл бой против Яна противостоянием России и Грузии, говорил, что победить Петра важнее, чем взять пояс UFC, а на дуэли взглядов оскорбил Петра, который ответил толчком в плечо.

Перед боем в клетке Ян не хотел жать руку Мерабу, но в итоге протянул ее в тот момент, когда свою руку убрал Двалишвили. Получилось немного неловко. Грузинский боец с первых минут прошел в ноги, но Ян сразу встал, не позволив поединку продолжиться в партере. Мераб действовал активно даже в стойке, но не слишком эффективно. Большинство ударов летело мимо или в блок, а все попытки пройти в ноги проваливались. За полторы минуты до конца Двалишвили попробовал задушить Петра из стойки, но безуспешно. Ян же совсем не проявлял активность. В конце отрезка он прошел в ноги, но получилось неудачно — раунд в итоге остался за грузинским бойцом.

Во втором отрезке Мераб по-прежнему проводил безуспешные тейкдауны и активно работал в стойке. Петр же никак не мог разогнаться. В середине пятиминутки Двалишвили наконец удачно перевел Яна, но попытка зайти за спину провалилась. Петр сушил бой лоу-киками и почти не выбрасывал удары руками. За две минуты до конца Ян оказался в гарде, откуда безуспешно пытался контролировать Мераба. Ян будто не знал, как ему действовать, а Двалишвили тем временем набирал очки за счет уверенной работы в стойке.

Петр прибавил в активности в третьем раунде, но по-прежнему был неактивен в стойке. Российский боец старался вкладываться в удары, но почти не проводил комбинации. Зато здорово защищался от борьбы, но этого явно было недостаточно, тем более удачные эпизоды у Мераба все же были. После третьего отрезка стало очевидно, что единственный способ для Петра победить — это оформить финиш.

Но чтобы удосрочить Мераба, нужно что-то делать, а пока грузинский боец полностью переигрывал Петра как в стойке, так и в редких эпизодах внизу. В четвертом раунде Ян прижимал Мераба к сетке вместо того, чтобы искать возможности его финишировать. Двалишвили же не только здорово защищался, но еще и посадил Петру гематому над правым глазом.

Удары в поединке Петр Ян — Мераб Двалишвили

В пятом раунде Ян уже сам стремился перевести поединок на канвас. Двалишвили смотрелся свежее и увереннее, причем получаться у Мераба начало и в борьбе, где он какое-то время контролировал Петра из-за спины в стойке. Россиянин пропускал много ударов — к победе нокаутом ближе был скорее грузинский боец, чем Ян. Последние 10 секунд прошли в легкой рубке — было бы здорово, если бы Петр навязывал бой в стойке в течение всех пяти раундов.