В UFC не планируют увольнять Яна, несмотря на три поражения подряд
Российский боец по контракту должен провести еще три боя.
Российский боец по контракту должен провести еще три боя.
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян не будет уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), несмотря на три поражения подряд. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.
12 марта Ян на турнире в Лас-Вегасе проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.
«У Петра по контракту еще три боя. Он яркий, медийный, — сказал собеседник агентства. — Сейчас его никто не собирается увольнять, несмотря на три поражения подряд».
В активе 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в ММА. Он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.