Глава UFC назвал Яна одним из лучших бойцов в мире после серии поражений

В воскресенье Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC Fight Night 221, который принял Лас-Вегас (США). Поражение стало для Яна третьим подряд.
«Слушайте, Петр Ян остается одним из лучших в мире. Сегодня у него был бой с очень мотивированным соперником. Обычно Ян медленно начинает, а потом включается и выигрывает. Сегодня это делал Мераб. Однако Ян — один из лучших в мире. Если второй номер рейтинга проиграл третьему, это не повод говорить, что боец сдулся», — приводит слова Уайта MMA Junkie.
Яну 30 лет, на его счету 16 побед и 5 поражений. Отечественный спортсмен уступил в четырех из пяти последних поединков. У 32-летнего Двалишвили (16−4) победная серия продлилась до девяти боев.