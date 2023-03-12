Глава UFC назвал Яна одним из лучших бойцов в мире после серии поражений

«Слушайте, Петр Ян остается одним из лучших в мире. Сегодня у него был бой с очень мотивированным соперником. Обычно Ян медленно начинает, а потом включается и выигрывает. Сегодня это делал Мераб. Однако Ян — один из лучших в мире. Если второй номер рейтинга проиграл третьему, это не повод говорить, что боец сдулся», — приводит слова Уайта MMA Junkie.