Глава UFC назвал Яна одним из лучших бойцов в мире после серии поражений

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Бетис
11
Хоккей. НХЛ
2-й период
Детройт
Бостон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Сассуоло
24
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Байер
23
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Пари Нижний Новгород
21
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Реймс
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Енисей
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Альмерия
21
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.03
Сент-Луис
Вегас
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
Виннипег
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Аяччо
Монпелье
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Тулуза
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Труа
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ницца
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Фиорентина
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Монца
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
СКА-Хабаровск
Динамо Мх
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Торпедо
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Крылья Советов
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Реал Сосьедад
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Арсенал
Родина
23
Хоккей. НХЛ
13.03
Калгари
Оттава
Хоккей. НХЛ
13.03
Анахайм
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
13.03
Аризона
Миннесота
Футбол. Зарубежный
15:00
Клермон Фут
Ланс
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Балтика
03
Футбол. Первый дивизион
15:00
Рубин
Волга
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Уфа
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Торино
02
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург
Автомобилист
63
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Химки
32
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
41
Все события
21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава UFC назвал Яна одним из лучших бойцов в мире после серии поражений

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о российском экс-чемпионе организации Петре Яне после его боя с грузином Мерабом Двалишвили.

Наверх
Источник: Соцсети

В воскресенье Ян проиграл Двалишвили в главном событии турнира UFC Fight Night 221, который принял Лас-Вегас (США). Поражение стало для Яна третьим подряд.

«Слушайте, Петр Ян остается одним из лучших в мире. Сегодня у него был бой с очень мотивированным соперником. Обычно Ян медленно начинает, а потом включается и выигрывает. Сегодня это делал Мераб. Однако Ян — один из лучших в мире. Если второй номер рейтинга проиграл третьему, это не повод говорить, что боец сдулся», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Яну 30 лет, на его счету 16 побед и 5 поражений. Отечественный спортсмен уступил в четырех из пяти последних поединков. У 32-летнего Двалишвили (16−4) победная серия продлилась до девяти боев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Нашим теннисистам запретят говорить хорошо о России. Британцы обезумели?
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь