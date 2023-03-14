Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург
Футбол. Кубок России
17:30
Акрон
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
Урал
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Интер
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Даллас
25
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль
Колорадо
48
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто
Баффало
34
Хоккей. НХЛ
15.03
Каролина
Виннипег
Хоккей. НХЛ
15.03
Нью-Джерси
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
15.03
Питтсбург
Монреаль
Хоккей. НХЛ
15.03
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
15.03
Филадельфия
Вегас
Все события
12:32 (мск), источник: ТАСС

Монсон сдаст американский паспорт в Казахстане

Джефф Монсон получил российский паспорт в 2018 году.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Джефф Монсон сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане. Об этом спортсмен во вторник рассказал ТАСС.

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», — сказал Монсон.

Ранее Монсон заявил ТАСС, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.

В 2018 году Монсон получил российский паспорт, он избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск.

Монсону 52 года, он родился в США, выступал в этой стране в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах, еще 1 поединок признан несостоявшимся.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После шестиминутной разминки на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: "Я не могу здесь кататься"
"Он потом приехал на эту базу, посмотрел и сказал: "Теперь понимаю, почему Советский Союз выиграл"
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь