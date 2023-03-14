Монсон сдаст американский паспорт в Казахстане

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Джефф Монсон сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане. Об этом спортсмен во вторник рассказал ТАСС.

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», — сказал Монсон.

Ранее Монсон заявил ТАСС, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.

В 2018 году Монсон получил российский паспорт, он избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск.