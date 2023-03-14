«Подвиг» Яна никто не оценил. Зачем россиянин выходил на бой, в котором не мог победить?

Поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221 стало самым обескураживающим в карьере россиянина. Наш соотечественник проиграл в одни ворота и неудивительно, что все судьи выставили разгромный счёт 50−45 в пользу грузинского спортсмена. Ян действительно выглядел непохожим на себя: парень, которого называли лучшим ударником UFC, тотально проиграл в стойке базовому борцу! Особенно разочаровало движение Петра — ему банально не хватало скорости.

Сразу после поражения Ян посетовал на травму ноги, которая помешала ему полноценно двигаться и атаковать: «Прилетел в Штаты, пару дней отошли от перелёта и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия. Про отмену боя думать не мог, так как был уже на поле. Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог. Пришлось крепиться. Знаю, что могу и умею лучше. Нужно перезагрузиться, внести корректировки. Всем спасибо за внимание и понимание. Ещё будут праздники», — заявил Ян.

Кто-то мог подумать, что Пётр ищет оправдания, но информацию о травме экс-чемпиона в легчайшем весе подтвердил и Никита Крылов: «С Петром у нас была общая комната для тренировок, и так получалось, что мы постоянно приходили в одно время тренироваться. Я видел, что у него проблемы с ногой — ему её разминали, и после двух лоу-киков от Мераба она вообще встала, у него спазм был. Это отчасти сыграло роль в его передвижениях», — приводит слова Крылова Fight Time.

Увы, травма не оправдывает Яна, а лишь в очередной раз подтверждает его непрофессиональный подход к собственной карьере. Зачем выходить на бой с таким опасным соперником, как Двалишвили, имея серьёзное повреждение? Кто оценит смелость и характер Петра, кому это вообще нужно? Итог печальный: россиянин потерпел третье поражение подряд и может надолго, если не навсегда, распрощаться с чемпионскими амбициями. Вот и всё, что он получил от смелого выхода с травмой.

К сожалению, Ян продолжает относиться к себе так, словно он — простой парень с района. Выйти с травмой, выбрать самого неудобного соперника, позвать в качестве секундантов своих друзей — без проблем! Увы, пока Пётр продолжает верить, что можно выезжать на чистом таланте, его конкуренты ведут себя умнее. Вспомните Стерлинга, который целый год лечил травму шеи и тщательно готовился к реваншу. Пётр тогда над ним смеялся, но кто теперь чемпион?

Вдобавок Ян подвёл не только себя, но и всю страну. Двалишвили сделал всё, чтобы сделать противостояние с Петром политическим — и Мерабу это удалось. Россиянину нужно было отомстить грузину за его длинный язык, только для этого требовалось выйти в октагон здоровым. Да, Ян всячески открещивался от политики, но хотя бы за грязь в свой адрес нужно было отомстить. А так получилось, что Двалишвили поливал Петра оскорблениями — и победил. И всё из-за странного желания Яна выйти с травмой. Обидно.