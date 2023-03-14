Махачев рассказал, когда планируется его следующий бой

«UFC планирует дать мне время на отдых. Они ждут, что я проведу бой в Абу-Даби. Если спросить меня, то я бы хотел вернуться в октагон в июле или августе, но мне говорят про Абу-Даби», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Weighing In.