Макгрегор возвращается в UFC через реалити-шоу. Конор будет тренировать молодежь и подерется со звездой из США

Конор Макгрегор официально вернулся в дело. Окончательной даты его следующего боя пока нет, зато известно имя соперника и примерное время, когда поединок может состояться. И главное, уже точно можно сказать, что ирландец принял участие в одном из главных проектов UFC — реалити-шоу «The Ultimate Fighter». Съемки прошли недавно в Лас-Вегасе, соперником по условиям программы (и, собственно говоря, в будущем бою) стал Майкл Чендлер, а премьера сезона состоится летом. Поединок наставников, по задумке, должен произойти осенью.

Проект The Ultimate Fighter представляет собой бойцовское реалити-шоу. Первый сезон стартовал в 2005 году и стал впоследствии настоящей сенсацией. Считается, что шоу TUF своим итоговым успехом помогло Дэйне Уайту удержать наплаву UFC, с которым 15 лет назад было не все так гладко. Суть этого реалити была следующей: восемь средневесов и столько же полутяжей делятся на две команды таким образом, чтобы представители каждой весовой сошлись друг с другом в формате турнира. Обоим коллективам на все время съемок приходилось жить в одном доме, напичканном камерами, а также тренироваться под руководством звездных тренеров. Наставниками становились звезды UFC, которым предстояло подраться в конце сезона.

Макгрегор однажды уже участвовал в The Ultimate Fighter. В 2015 году он принял участие в съемках 22-го сезона, став одним из двух тренеров на пару с Юрайей Фэйбером. Примечательно, что тогда Конору не нужно было драться с наставником команды-оппонента. А что касается соревнования команд, то в нем победил Фэйбер. Его подопечный Райан Холл в финале одолел протеже Макгрегора Артема Лобова.

Напомним, Конор Макгрегор не выступает с лета 2021-го. В июле того года ирландец крайне неудачно провел свой третий бой с Дастином Порье. Макгрегор не просто проиграл досрочно в одну калитку, но еще и получил тяжелую травму — сложный перелом левой ноги.

Последние полтора года Макгрегор восстанавливал здоровье и готовил тело к возвращению. Вариантов у него, как всегда, было много, однако последний год среди явным фаворитом был Майкл Чендлер. Американец попал в UFC в 2021 году и после всего одной победы подучил бой за титул. Чендлеру не удалось стать чемпионом, да и вообще из пяти поединков, что Майкл провел в лучшей лиге мира, ему удалось выиграть лишь два. Зато он проявил себя как крайне яркий боец, способный устроить мощную рубку с любым соперником.

Пожалуй, самым заметным успехом Чендлера в UFC пока что можно считать победу над Тони Фергюсоном. Майкл брутально вырубил ветерана прямым ударом ноги в голову, а после победы бросил вызов Макгрегору так, что не заметить это было очень сложно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4rtr63dqnWs" title="UFC 274: Майкл Чендлер - Слова после боя" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Считается, что между Макгрегором и Чендлером сложились уважительные отношения, хотя поговаривают, будто во время съемок TUF они вроде бы поучаствовали в некой потасовке. Что касается Майкла, то он не раз отмечал, что считает себя поклонником Конора и почтет за честь разделить с ним октагон. Ирландец также пока что особенно не злоупотребляет трештоком, хотя он и явно уверен в своей победе.

«Я слишком мастеровит для Чендлера. Он не дрался с таким бойцом, как я. Он действительно провел несколько классных боев и заработал право бы в топе. Но я имел дело с бойцами его типажа много раз. Я покажу свой уровень во время поединка с ним. Я сделаю свою работу и покажу всем, какая между нами разница в навыках», — сказал Конор в интервью для MMA Junkie.