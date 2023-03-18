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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC совершил каминг-аут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе Джефф Молина признался в своей бисексуальности. Об этом он написал в своем Twitter.

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Источник: соцсети

25-летний спортсмен совершил каминг-аут после того, как в сеть утекло интимное видео с его участием. Он добавил, что хотел бы оставаться известным благодаря своим умениям и достижениям, а не из-за причастности к ЛГБТ-сообществу.

На счету Молины 11 побед и два поражения. В своем последнем бою он одолел представителя Казахстана Жалгаса Жумагулова, признавшегося в двоеженстве.

В июле 2022 года 25-летняя теннисистка Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Российская спортсменка заявила, что у нее есть девушка.

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