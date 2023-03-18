Соперник Дацика пригрозил наказать россиянина за «длинный язык»
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бразильский боец ММА Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос пригрозил Вячеславу Дацику в преддверии их очного поединка по правилам кикбоксинга.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бразильский боец ММА Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос пригрозил Вячеславу Дацику в преддверии их очного поединка по правилам кикбоксинга.
Схватка пройдет 25 марта на турнире Ural FC 2 в Самаре.
«Он говорил просто ужасные вещи. Дацик, ты очень много болтаешь и очень много на себя берешь! Я заряжен на бой, я натренирован. Ты знаешь о моих кулаках, и я готов наказать тебя за твой длинный язык. Жди меня», — приводит слова Мондрагона пресс-служба лиги.