Физиев проиграл Гэтжи на лондонском UFC 286
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гэтжи из США на 286-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гэтжи из США на 286-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне.
Второе по значимости событие вечера продлилось все три раунда и закончилось победой американца решением большинства.
На счету Физиева 12 побед в 14 профессиональных поединках. В активе Гэтжи 24 победы при четырех поражениях.