Физиев проиграл Гэтжи на лондонском UFC 286

Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
Питтсбург
30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Оттава
Торонто
23
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
Монреаль
33
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Айлендерс
Футбол. Зарубежный
18.03
Ланс
Анже
30
Футбол. Зарубежный
18.03
Атлетико
Валенсия
30
Хоккей. НХЛ
18.03
Сиэтл
Эдмонтон
46
Футбол. Зарубежный
18.03
Удинезе
Милан
31
Хоккей. НХЛ
18.03
Миннесота
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
18.03
Нэшвилл
Виннипег
ОТ
23
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Шинник
Футбол. Зарубежный
18.03
Челси
Эвертон
22
Футбол. Зарубежный
18.03
Боруссия Д
Кельн
61
Футбол. Зарубежный
18.03
Эспаньол
Сельта
13
Футбол. Зарубежный
18.03
Салернитана
Болонья
22
Хоккей. НХЛ
18.03
Детройт
Колорадо
15
Футбол. Премьер-лига
18.03
Локомотив
Краснодар
32
Футбол. Зарубежный
18.03
Тулуза
Лилль
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Ростов
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург
Футбол. Зарубежный
18.03
Райо Вальекано
Жирона
22
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Верона
Футбол. Зарубежный
18.03
Астон Вилла
Борнмут
30
Футбол. Зарубежный
18.03
Брентфорд
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
18.03
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18.03
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
33
Футбол. Зарубежный
18.03
Вулверхэмптон
Лидс
24
Футбол. Зарубежный
15:00
Аяччо
Монако
Футбол. Зарубежный
18.03
Аугсбург
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
18.03
Бохум
РБ Лейпциг
10
Футбол. Зарубежный
18.03
Хоффенхайм
Герта
31
Футбол. Зарубежный
18.03
Штутгарт
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
18.03
Монца
Кремонезе
11
Футбол. Первый дивизион
18.03
КАМАЗ
Рубин
00
Хоккей. КХЛ
18.03
Ак Барс
Адмирал
21
Хоккей. КХЛ
18.03
СКА
Торпедо
54
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Мальорка
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Алания
Футбол. Премьер-лига
18.03
Факел
Сочи
30
Футбол. Зарубежный
18.03
Альмерия
Кадис
11
Футбол. Первый дивизион
18.03
Родина
СКА-Хабаровск
20
Все события
02:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Физиев проиграл Гэтжи на лондонском UFC 286

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гэтжи из США на 286-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Второе по значимости событие вечера продлилось все три раунда и закончилось победой американца решением большинства.

На счету Физиева 12 побед в 14 профессиональных поединках. В активе Гэтжи 24 победы при четырех поражениях.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Думает только о рекорде': в Америке 'наехали' на Овечкина
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь