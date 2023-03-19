Эдвардс победил Усмана и впервые защитил пояс UFC

В январе Леон Эдвардс высказался о возможном проведении поединка против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. «Он тоже в моем списке. Он тот боец, которого я хочу убрать. Хамзат может подраться с Колби Ковингтоном или кем-то вроде него, а потом мы поговорим», — заявил Эдвардс. Чимаев и Эдвардс должны были подраться в январе 2021-го. Однако поединок был отменен.