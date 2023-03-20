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21:58 (мск), источник: Sport24

Ковингтон жестко высмеял Махачева за желание подраться с Эдвардсом: «Тебя только что избил карлик Волкановски»

Американский боец UFC Колби Ковингтон жестко высмеял россиянина Ислама Махачева за желание подраться с британцем Леоном Эдвардсом за титул чемпиона мира UFC в полусреднем весе.

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"Я начал смеяться, когда увидел, что сказал этот мелкий даун. Бро, тебя только что избил карлик Алекс Волкановски, выступающий в полулегком весе, и ты собираешься подняться в полусредний вес, где дерутся настоящие мужчины?

Все понимают, что это написал его менеджер, и он думает, что таким образом у них получится меня обойти, но этого не случится. Защити сначала свой титул, потому что до этого ты дрался с полулегковесом, мелким карликом, и был избит им", — заявил Ковингтон в интервью Submission Radio.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что именно Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса.

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