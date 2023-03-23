41-летняя экс-чемпионка UFC получила новый контракт на шесть боёв

Холли Холм 41 год. Спортсменка является бывшей чемпионкой мира в профессиональном боксе. В марте 2011 года дебютировала в смешанных единоборствах, в феврале 2015-го провела свой первый поединок в UFC.

В ноябре 2015 года Холм одержала крупнейшую победу в карьере, нокаутировав во втором раунде звёздную соотечественницу Ронду Роузи и завоевав чемпионский титул.