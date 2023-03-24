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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Россия разнесет США ядерным оружием». Болтун из UFC шокирует

РИА Новости Спорт рассказывает об одном из самых обсуждаемых представителей UFC Шоне Стрикленде. В интервью и публикациях в соцсетях американский боец ММА говорит и пишет все, что думает, из-за чего постоянно попадает в громкие скандалы.

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Источник: РИА "Новости"

Этот парень — стереотипный «бэд бой», в котором вы узнаете персонажа подросткового бестселлера или популярного проекта на Netflix. Шона постоянно выгоняли из школ из-за отвратительного поведения. Отец Стрикленда, впоследствии умерший от рака, материл и избивал мальчика, что не могло не сказаться на характере будущего спортсмена. Где искать утешения неуправляемому бунтарю? Правильно, в смешанных единоборствах. В 16 лет Тарзан — говорящее само за себя прозвище — стал профессиональным бойцом, а к 32-м добрался до первой «десятки» рейтинга лучших средневесов UFC (у него 26 побед при пяти поражениях в профи; 13−5 в главном ММА-промоушене мира).

Пара не менее безумных фактов о Шоне:

  • В юности Стрикленд придерживался неонацистских взглядов. Боец пересмотрел свои убеждения лишь после того, как подружился с людьми других рас;
  • В конце 2018 года Стрикленд попал в тяжелую аварию. По дороге в Лос-Анджелес атлета, ехавшего на мотоцикле, сбила машина — дальше была операция на колене и продолжительное восстановление, из-за которого боец не выходил в октагон почти два года.

Одни ненавидят Шона за его прямолинейность и «нетолерантность», другие — респектуют Стрикленду за непопулярную позицию и не пропускают поединки говоруна. Однако что бы ни выдал этот улыбчивый парень с хриплым голосом, скандал и клики журналистам обеспечены. Например, Шона многие называют гомофобом. Однажды фанат задал бойцу вопрос: «Что ты предпочел бы — иметь сына-гея или дочь-шлюху?». Ответ убил:

«Если у меня будет сын-гей, то я буду считать, что не состоялся как мужчина, породив что-то настолько слабое… Если же будет дочь-шлюха — буду думать, что она просто хочет быть как ее папа!».

Затем утонувший в волне критики Стрикленд попытался оправдаться, объяснив, «что геи великолепны» и что он поддерживает их выбор. Но вышло так себе — прессу второй комментарий Тарзана уже не заинтересовал.

Что интересно, Шон не замолкает даже в худшие периоды карьеры. Так, прошлым летом его переехал нынешний чемпион среднего веса бразилец Алекс Перейра: схватка завершилась нокаутом Стрикленда в первом же раунде. После поражения лишившийся шестиматчевого винстрика спортсмен пожаловал на подкаст Брендана Шауба, где выдал, пожалуй, самый жесткий монолог в своей трешток-карьере.

Безбашенный Стрикленд не только прошелся по «изнеженным» соотечественникам, но и просветил «дилетантов», что хорошего в ударе России ядерным оружием по США.

«Американцы — самые большие неженки. Сколько сейчас американских чемпионов в UFC? Посмотрите на этого жесткого бразильца, который отправил меня в нокаут. Американцы чертовски мягкие — слишком много удобств. Я почти надеюсь, что Россия разнесет нас ядерным оружием, чтобы наши яйца стали чуть больше».

Не мог промолчать американский средневес UFC и о непростых событиях в Европе. Готовый за десять миллионов долларов вступить в российскую армию боец уверен, что «Украине нужно просто преклонить колено и стать Россией». И что его «гребаные идиоты» соотечественники, огромное число «клавиатурных вояк» никогда не отправится в зону военных действий и не рискнет сказать президенту России Владимиру Путину, «что он поступает неправильно».

«Украина реально хочет стать новым Афганистаном на ближайшие 30 лет? Не говорю, что это правильно, но в конце концов окажется, что это непростое решение было во благо», — обращался Шон к подписчикам.

Касался Шон и религии. Американец «в равной степени» троллил христиан и евреев, рассказывал об интимной связи с мусульманкой… Дошло до того, что его осадил чеченский боец UFC Альберт Дураев, который в спокойной манере объяснил товарищу и спарринг-партнеру, почему плохо затрагивать подобные темы.

С того момента Стрекленд перестал шутить об исламе и мусульманах.

* * *

Наконец, на этой неделе Шон зачем-то наехал на нашего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и блогера из Дагестана Хасбуллу «Хасбика» Магомедова, одних из самых узнаваемых фигур в мире смешанных единоборств в последние годы. Американца совсем не впечатлили совместные фотографии россиян, чем он и поспешил поделиться в соцсетях:

«Почему они держат его на руках, как ребенка? Что за хрень вообще творится?! Это дерьмо меня вымораживает. Почему ты держишь его, как младенца? Это же 20-летний мужик».

В общем, крайне непростая персона продолжает работать над медийностью. И не теряет надежду на титульный шанс.

Иван Орехов

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