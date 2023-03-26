Российский боец Куницкая уступила американке Холм на турнире UFC в Сан-Антонио
Россиянка проиграла решением судей.
Россиянка проиграла решением судей.
ТАСС, 26 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая в воскресенье проиграла американке Холли Холм в со-главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (штат Техас, США).
Бой завершился победой представительницы США решением судей (30−26, 30−27, 30−27). В другом поединке турнира российский боец Альберт Дураев одолел американца Чиди Нджокуани (28−29, 29−28, 29−28).
В главном бою турнира встречались американец Кори Сэндхэген и эквадорец Марлон Веру. Победу раздельным решением судей (47−48, 50−45, 49−46) одержал представитель США.
У 33-летней Куницкой 14 побед и 7 поражений в ММА. Дураеву 34 года, теперь на его счету 23 победы и 8 поражений в смешанных единоборствах.