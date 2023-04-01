Токов нокаутировал Гибсона на турнире Bellator 293
Российский боец ММА Токов нокаутировал американца Гибсона на турнире Bellator 293.
Российский боец ММА Токов нокаутировал американца Гибсона на турнире Bellator 293.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Токов победил американца Лэнса Гибсона — младшего в рамках турнира промоушена Bellator 293, который прошел в Темекуле (США).
Бой в легком весе между Токовым и Гибсоном завершился победой россиянина нокаутом на 62-й секунде первого раунда.
Токов одержал восьмую победу в ММА при двух поражениях.