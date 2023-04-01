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10:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У Федора и Александра Емельяненко есть младший брат. И он дебютирует в ММА

РИА Новости Спорт рассказывает о младшем брате легенд российских ММА Федора и Александра Емельяненко Иване, который через два месяца может дебютировать в профессиональном спорте.

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Источник: соцсети Александра Емельяненко

О громком поединке

По словам промоутера Владимира Хрюнова, дебют 35-летнего Ивана Емельяненко состоится 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Потенциальный соперник — блогер Святослав Коваленко, который в конце 2022-го побеждал Александра Емельяненко раздельным решением судей.

Противостояние пройдет по правилам смешанных единоборств.

Новый Емельяненко в ММА

Иван — фигура малоизвестная. Если не сказать секретная. О двух старших братьях мы знаем практически все, но вот о младшем едва наскребем пять интересных фактов. И все же:

  1. Тренировки со звездными братьями не прошли даром. Иван имеет звания мастера спорта по рукопашному бою и мастера спорта по боевому самбо. К слову, в последней дисциплине атлет становился чемпионом мира;
  2. Как заявлял Александр, брат с его помощью поступил в питерский институт имени Лесгафта на кафедру борьбы, но… Не справился с фамилией Емельяненко. Забросил и тренировки, и учебу — из высшего учебного заведения он был отчислен;
  3. После неудачи в ВУЗе ушел в армию, где прошел службу в элитных войсках. Как стало известно в октябре 2022-го, Иван принял решение отправиться добровольцем на Украину, в зону специальной военной операции (СВО);
  4. Несмотря на жесткий конфликт Федора и Александра, которые продолжается уже много лет, Иван, похоже, остается связующим звеном между рассорившимися братьями. Судя по интервью враждующих сторон, оба спортсмена поддерживают связь с Иваном;
  5. Проживает в Старом Осколе с матерью. Работает в частной охране.

Оттого и удивительно, что на 36-м году жизни Иван все же решил испытать свои силы в клетке.

Что говорили о спортивных целях Ивана братья?

Федор Емельяненко (РИА Новости):

«У Ивана нет желания быть профессионалом. Он выполнил норматив мастера спорта, но биться профессионально не захотел. У каждого свой путь. Заставлять человека не будешь. Он добился, чего хотел — здесь должно быть его желание, стремление. <…> К моей помощи не прибегает. Общаемся, но помощи он не просит и не нуждается в ней».

Источник: соцсети Александра Емельяненко

Александр Емельяненко (на YouTube-канале «ХукВам»):

«Иван живет в свое удовольствие, работает. У него были хорошие задатки: высокий рост, хорошая конституция тела… Мы постоянно брали его на сборы раньше. Вроде работал, терпел. На голову выше одногодок был в плане ударной техники. Борьбу можно было бы подтянуть. Но в какой-то момент Иван обленился и понял, что не хочет терпеть те режим и график, которые нужны спортсмену».

Иван Орехов

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