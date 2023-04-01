У Федора и Александра Емельяненко есть младший брат. И он дебютирует в ММА

По словам промоутера Владимира Хрюнова, дебют 35-летнего Ивана Емельяненко состоится 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Потенциальный соперник — блогер Святослав Коваленко, который в конце 2022-го побеждал Александра Емельяненко раздельным решением судей.
Противостояние пройдет по правилам смешанных единоборств.
Иван — фигура малоизвестная. Если не сказать секретная. О двух старших братьях мы знаем практически все, но вот о младшем едва наскребем пять интересных фактов. И все же:
Оттого и удивительно, что на 36-м году жизни Иван все же решил испытать свои силы в клетке.
Федор Емельяненко (РИА Новости):
«У Ивана нет желания быть профессионалом. Он выполнил норматив мастера спорта, но биться профессионально не захотел. У каждого свой путь. Заставлять человека не будешь. Он добился, чего хотел — здесь должно быть его желание, стремление. <…> К моей помощи не прибегает. Общаемся, но помощи он не просит и не нуждается в ней».
Александр Емельяненко (на YouTube-канале «ХукВам»):
«Иван живет в свое удовольствие, работает. У него были хорошие задатки: высокий рост, хорошая конституция тела… Мы постоянно брали его на сборы раньше. Вроде работал, терпел. На голову выше одногодок был в плане ударной техники. Борьбу можно было бы подтянуть. Но в какой-то момент Иван обленился и понял, что не хочет терпеть те режим и график, которые нужны спортсмену».