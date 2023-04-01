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11:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Дацик прокомментировал поражение от американского боксера

Российский боец ММА Вячеслав Дацик прокомментировал поражение американцу Кевину Джонсону в бою по правилам профессионального бокса. «Не хватило времени добить. Джонсон хорошо работает в защите, мы это знали и были готовы. Старались пробить, но он забивался в угол и вставал в защиту», — рассказал россиянин.

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Источник: РИА "Новости"

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик прокомментировал поражение американцу Кевину Джонсону в бою по правилам профессионального бокса. Его слова приводит YouTube-канал «Ушатайка».

«Не хватило времени добить. Джонсон хорошо работает в защите, мы это знали и были готовы. Старались пробить, но он забивался в угол и вставал в защиту, пытаясь меня измотать, чтоб потом контрактовать», — рассказал россиянин. Он заявил, что встречал удары Джонсона головой, чтобы утроить шоу для зрителей.

Дацик и Джонсон встретились в ночь на субботу, 1 апреля, в Москве. Бой продлился все три раунда, по завершении которых большинство судей отдали победу спортсмену из США.

Кевин Джонсон в 2009 году уступил украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Спустя три года он подрался с британцем Тайсоном Фьюри и также проиграл. Кроме того, в его послужном списке есть поражение от представителя Великобритании Энтони Джошуа.

Дацик провел второй бой за неделю. 25 марта он нокаутировал бразильца Джуниора Дос Сантоса в поединке по правилам кикбоксинга.

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