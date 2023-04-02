Боец Bellator сделал девушке предложение прямо в клетке: трогательное видео
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британский боец смешанных единоборств (ММА) Люк Трэйнер сделал предложение своей девушке сразу после восьмой победы в профессиональной карьере.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британский боец смешанных единоборств (ММА) Люк Трэйнер сделал предложение своей девушке сразу после восьмой победы в профессиональной карьере.
Накануне спортсмен досрочно одолел Салливана Коули из США на 293-м турнире Bellator, после чего попросил у вышедшей в клетку возлюбленной руки и сердца.
Девушка ответила на предложение Трэйнера согласием.