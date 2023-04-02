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13:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец Bellator сделал девушке предложение прямо в клетке: трогательное видео

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британский боец смешанных единоборств (ММА) Люк Трэйнер сделал предложение своей девушке сразу после восьмой победы в профессиональной карьере.

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Накануне спортсмен досрочно одолел Салливана Коули из США на 293-м турнире Bellator, после чего попросил у вышедшей в клетку возлюбленной руки и сердца.

Девушка ответила на предложение Трэйнера согласием.

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