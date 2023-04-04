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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Казахстанский боец Жумагулов лишился соперника на UFC 288

Американский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Натан Манесс сообщил, что не выступит на турнире UFC 288, в рамках которого он должен был сразиться с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.

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Источник: соцсети

«Я получил травму на вечерней тренировке в понедельник и не выступлю 7 мая. Мне порекомендовали провести операцию. В настоящий момент я обсуждаю альтернативу со специалистами UFC», — написал Манесс в социальных сетях.

Жалгасу Жумагулову 34 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в июне 2020 года и провёл шесть поединков, в пяти из них потерпев поражение. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 215, казахстанец уступил раздельным судейским решением американцу Чарльзу Джонсону.

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