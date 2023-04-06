Александр Емельяненко устроил дебош в аэропорту, а прибывшие полицейские — фотосессию с ним

«Это был рейс “Уральских авиалиний”. Есть переход, когда вы идёте из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: “Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду”. Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит. Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверями и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: “Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф”, — сказала Данилова.