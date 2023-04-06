Чимаев раскрыл дату следующего поединка в UFC

«Увидимся в Абу-Даби! Мне плевать, с кем я буду драться — я приеду туда убить любого», — заявил Чимаев. Турнир UFC 294 в Абу-Даби пройдет 21 октября 2023 года.

23 марта Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним. Спортсмен отметил, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — добавил он.