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6 апреля, источник: Lenta.Ru

Чимаев раскрыл дату следующего поединка в UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев раскрыл дату своего следующего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен высказался в Twitter.

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Источник: Reuters

«Увидимся в Абу-Даби! Мне плевать, с кем я буду драться — я приеду туда убить любого», — заявил Чимаев. Турнир UFC 294 в Абу-Даби пройдет 21 октября 2023 года.

23 марта Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним. Спортсмен отметил, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — добавил он.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

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