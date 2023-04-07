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00:18 (мск), источник: ТАСС

В команде бойца Александра Емельяненко извинились за инцидент в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко раскаивается из-за инцидента, произошедшего в аэропорту Екатеринбурга, у правоохранительных органов нет претензий к спортсмену. Об этом ТАСС в четверг сообщили в команде Емельяненко.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в четверг портал Е1.ru со ссылкой на блогера Анну Данилову опубликовал видео с Емельяненко. Утверждалось, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал. Как сообщил портал, Емельяненко привлек внимание охраны и полицейских, которые якобы с ним сфотографировались.

«На опубликованных видео происходящее, — сказал собеседник агентства. — Этого никто не отрицает. У правоохранительных органов нет претензий к Александру, сам он раскаивается из-за произошедшего. Сейчас он уже в Москве».

В ответ на запрос ТАСС пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО сообщила, что противоправных инцидентов при отправлении по маршруту пассажиров рейса из Екатеринбурга в Домодедово не было, а причиной активности людей стало желание сфотографироваться с одним из пассажиров. «В настоящее время в ряде интернет-изданий распространяется информация о якобы имевшем место некорректном исполнении своих обязанностей сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. Указанная информация не соответствует действительности. Управление на транспорте МВД России по УрФО призывает журналистов воздержаться от публикации непроверенной информации, обращаться за актуальными комментариями в пресс-службу управления», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что 6 апреля в 18:20 (16:20 мск) к транспортным полицейским воздушной гавани обратились представители службы авиационной безопасности с просьбой выяснить причины скопления граждан возле автобуса, который должен был проследовать к готовящемуся ко взлету самолету. Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что причиной активности людей стало желание сфотографироваться с одним из пассажиров рейса. Каких-либо фактов нарушения общественного порядка выявлено не было, от граждан или представителей компаний-перевозчиков в дежурную часть линейного отдела полиции заявлений или сообщений также не поступало. В пресс-службе воздушной гавани сообщили ТАСС, что воздерживаются от комментария.

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