В команде бойца Александра Емельяненко извинились за инцидент в Екатеринбурге

Ранее в четверг портал Е1.ru со ссылкой на блогера Анну Данилову опубликовал видео с Емельяненко. Утверждалось, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал. Как сообщил портал, Емельяненко привлек внимание охраны и полицейских, которые якобы с ним сфотографировались.

«На опубликованных видео происходящее, — сказал собеседник агентства. — Этого никто не отрицает. У правоохранительных органов нет претензий к Александру, сам он раскаивается из-за произошедшего. Сейчас он уже в Москве».

В ответ на запрос ТАСС пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО сообщила, что противоправных инцидентов при отправлении по маршруту пассажиров рейса из Екатеринбурга в Домодедово не было, а причиной активности людей стало желание сфотографироваться с одним из пассажиров. «В настоящее время в ряде интернет-изданий распространяется информация о якобы имевшем место некорректном исполнении своих обязанностей сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. Указанная информация не соответствует действительности. Управление на транспорте МВД России по УрФО призывает журналистов воздержаться от публикации непроверенной информации, обращаться за актуальными комментариями в пресс-службу управления», — сообщили в пресс-службе.