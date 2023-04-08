Мохнаткина успешно дебютировала в PFL, досрочно победив японку
В эти минуты в Лас-Вегасе стартовал турнир регулярного сезона PFL.
В эти минуты в Лас-Вегасе стартовал турнир регулярного сезона PFL.
Открывали ивент россиянка Марина Мохнаткина и японка Йоко Хигаси. Бой завершился во втором раунде победой Мохнаткиной техническим нокаутом.
Теперь на счету Мохнаткиной, для которой это был дебют в PFL, 9 побед при трех поражениях. Японка проиграла 3-й бой из 9.
Добавим, что на турнире выступит еще один боец из России: Ризван Куниев проведет поединок против бразильца Ренана Феррейры.