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11:21 (мск), источник: Sport24

Мохнаткина успешно дебютировала в PFL, досрочно победив японку

В эти минуты в Лас-Вегасе стартовал турнир регулярного сезона PFL.

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Открывали ивент россиянка Марина Мохнаткина и японка Йоко Хигаси. Бой завершился во втором раунде победой Мохнаткиной техническим нокаутом.

Теперь на счету Мохнаткиной, для которой это был дебют в PFL, 9 побед при трех поражениях. Японка проиграла 3-й бой из 9.

Добавим, что на турнире выступит еще один боец из России: Ризван Куниев проведет поединок против бразильца Ренана Феррейры.

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