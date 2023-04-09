Масвидаль закончил карьеру. Автор самого быстрого нокаута в истории UFC проиграл 4-й бой подряд

В ночь на 9 апреля в Майами, США, состоялся турнир UFC 287, в главном событии которого состоялся реванш между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей. А в со-главном поединке вечера Гилберт Бернс встретился с Хорхе Масвидалем — пятая строчка рейтинга полусреднего веса сразилась с 11-й.

Бернс уже провел один поединок в 2023 году: в январе он задушил Нила Мэгни ручным треугольником в первом раунде. Благодаря победе над американцем Гилберт закрыл поражение от Хамзата Чимаева, которое потерпел еще в марте 2022-го, когда судьи единогласно отдали победу чеченскому шведу по итогам трех раундов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a706d0940a74c182&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252337&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

38-летний Масвидаль — на явном спаде. Хорхе идет на серии из трех поражений. В последнем бою он проиграл своему злейшему врагу и бывшему другу Колби Ковингтону, а спустя пару недель настиг Колби возле одного из ресторанов Майами. Итогом стала черепно-мозговая травма у Ковингтона и судебный иск. До боя против Колби Масвидаль дважды бился за пояс и оба раза уступил Камару Усману. В первом поединке боец по прозвищу Уличный Иисус продержался все пять раундов, а во втором упал в глухой нокаут во втором отрезке.

В этот раз Масвидаль не стал проверять подбородок Бернса на прочность на первых секундах, как делал это, например, в поединке с Диазом. Стартовые минуты проходили осторожно: Бернс не спешил оформлять перевод, держа Масвидаля на джебе, а Хорхе аккуратно бил лоу-кики. Первую жесткую комбинацию выбросил именно американец, но серьезного урона Бернс не понес. Гилберт попытался перевести Хорхе за полторы минуты до сирены, но Масвидаль успешно защитился. Секунд за 40 до конца Хорхе даже попытался выбросить колено, которое не дошло до цели. А за 10 секунд до перерыва Бернс все же перевел соперника и начал обрабатывать его голову хаммерфистами. К счастью Масвидаля, в этот момент прозвучала сирена.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=af4132e08284a5cc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252343&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй раунд начался с нокдауна: Бернс оформил отличный апперкот, который посадил Масвидаля на пятую точку. Хорхе поднялся, но бразилец тут же оформил амплитудный тейкдаун и оказался в положении гарда. Бернс набирал с каждой минутой, а вот Хорхе, наоборот, сдавал — не зря фанаты разочаровывались его физической формой в преддверии боя. Гилберт пытался выйти в более выгодное положение, но Масвидаль этого делать не позволял и даже выпутался из объятий бразильца. Правда, тут же последовал еще один успешный тейкдаун — во втором раунде Бернс показал, почему его считали фаворитом.

В третьем отрезке Бернс начал с хай-кика, который никак не потревожил его оппонента. А вот левые прямые удары Хорхе явно ощущал. Сам Масвидаль толком не доносил удары — почти все летело мимо. За три минуты до конца Бернс дважды жестко потряс Масвидаля, но американец устоял и не упал в нокдаун. Однако каждый удар бразильца доходил до цели, и Гилберт вполне мог бы нокаутировать соперника, если бы продолжил в том же духе. Бразилец выбрал легкий путь: последнюю минуту боя он лежал на Масвидале и забирал раунд за счет контроля.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0de91b4579c47f79&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252345&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.