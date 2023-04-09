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09:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Адесанья нокаутировал Перейру и вернул титул чемпиона UFC

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэль Адесанья одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой в главном поединке турнира UFC 287.

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Источник: Reuters

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде. Таким образом, новозеландец вернул титул чемпиона UFC в среднем весе, утраченный после поражения от бразильца в их предыдущем бою.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые бойцы встретились в октагоне в ноябре 2022 года. Тогда Адесанья уступил Перейре техническим нокаутом в пятом раунде. По словам новозеландца, причиной поражения стало то, что соперник своими ударами повредил ему ногу.

Победа стала 23-й в карьере 33-летнего Адесаньи, в ММА он проигрывал дважды. 35-летний Перейра потерпел второе поражение, в его активе семь побед.

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