Адесанья нокаутировал Перейру и вернул титул чемпиона UFC

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде. Таким образом, новозеландец вернул титул чемпиона UFC в среднем весе, утраченный после поражения от бразильца в их предыдущем бою.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ecf2d6e494557457&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252350&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые бойцы встретились в октагоне в ноябре 2022 года. Тогда Адесанья уступил Перейре техническим нокаутом в пятом раунде. По словам новозеландца, причиной поражения стало то, что соперник своими ударами повредил ему ногу.