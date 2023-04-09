В UFC случился легендарный нокаут. В бывшего чемпиона не верил никто, но он вырубил огромного бразильца

Только что в Майами завершился турнир UFC 287. В главном поединке вечера подрались действующий чемпион в среднем весе Алекс Перейра и претендент Исраэль Адесанья. Это был второй бой между ними в UFC. В первом пять месяцев назад победил бразилец. В пятом раунде Перейра оформил Адесанье первое поражение нокаутом в ММА-карьере. Сегодня Алекс и Исраэль проводили реванш.

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Интересно, что помимо теперь уже двух боев в ММА Перейра и Адесанья провели еще два поединка, когда выступали в кикбоксинге. Этот этап бойцовской карьеры у обоих прошел успешно, хотя если сравнивать их между, то по титулам и победам над звездами бразилец будет впереди. Да и по личным встречам за Перейрой однозначное превосходство. Впервые они с Адесаньей подрались в апреле 2016-го на турнире в Китае. Бой получился близким, судейское решение отошло Алексу. Второй поединок состоялся в марте 2017-го в Бразилии, и тогда все решилось в третьем раунде. В первых двух пятиминутках преимущество было за Адесаньей, но затем Перейра попал тяжелым левым боковым сопернику в челюсть и забрал победу красивым чистым нокаутом.

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На момент второго поединка с Алексом у Исраэля уже был солидный рекорд в ММА — 11−0. А в феврале 2018-го Адесанья впервые выступил в UFC. В своем дебюте Иззи разобрался с Робом Уилкинсоном во втором раунде на турнире в Перте (Австралия). Меньше двух лет и еще шесть боев прошло с момента первого боя Адесаньи в UFC до мгновения, когда австралиец забрал пояс. 6 октября 2019 года на турнире в Мельбурне он досрочно победил Роберта Уиттакера и стал чемпионом в среднем весе.

С тех пор по июль прошлого года Адесанья успел пять раз защитить титул, разобравшись со всеми топами дивизиона. Минувшим летом Иззи одержал последнюю победу, спокойно перебив Джареда Каннонье. И уже тогда было понятно, что следующим соперником чемпиона станет его старый знакомый Алекс Перейра.

Перейра выступает по правилам ММА с 2015 года. За первые пять лет карьеры бразилец провел четыре боя и победил в трех из них. И все же столь небогатый опыт в ММА не помешал Алексу оказаться в UFC в 2021 году. Было очевидно, что Перейра в первую очередь был интересен лиге как потенциальный соперник Адесаньи, потому Алексу сходу стали давать именитых соперников.

В ноябре 2021 года Перейра нокаутировал Андреаса Михайлидиса. В марте 2022-го Алекс оказался сильнее экс-чемпиона М-1 Бруно Сильвы. А в минувшем июле Перейра получил в пятого номера среднего веса UFC Шона Стриклэнда, и уже спустя две с половиной минуты от начала боя срубил его левым хуком. Так Перейра открыл себе дорогу к титульному поединку.

В прошлом ноябре Адесанья и Перейра впервые встретились в смешанных единоборствах. На этот раз бой продлился чуть меньше пяти полных раундов, а результат при этом логически дополнил общую картину в противостоянии этих двух соперников. Алекс пережил несколько неприятных моментов, пропустил ряд тяжелых ударов, но ближе к концовке собрался и нокаутировал Исраэля.

После трех побед (пусть и по разным правилам) Перейру записали в однозначные фавориты второго боя с Адесаньей. Бразилец показал, что если не за счет скорости или техники, то как минимум благодаря своим габаритам и физической мощи он раздавливать Иззи раз за разом.

В первом раунде Алекс, казалось, действовал увереннее, хотя на старте поединка было не особенно много ярких моментов. Во второй пятиминутке соперники начали раскрываться, а за 40 секунд до гонга на перерыв в поединке внезапно наступила развязка.

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Перейра зажал Адесанью у сетки и начал наносить серии ударов, которые пробивали блок Исраэля. И в этот момент Иззи ответил двумя точными попаданиями, от которых Алекс тут же упал без сознания. Последний добивающий удар Адесанья нанес уже по лежащей без движения цели.

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Очень красивый нокаут, который возвращает пояс одному из сильнейших чемпионов среднего веса в истории UFC.