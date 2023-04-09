В UFC случился легендарный нокаут. В бывшего чемпиона не верил никто, но он вырубил огромного бразильца
Адесанья невероятно затащил в реванше.
Адесанья невероятно затащил в реванше.
Только что в Майами завершился турнир UFC 287. В главном поединке вечера подрались действующий чемпион в среднем весе Алекс Перейра и претендент Исраэль Адесанья. Это был второй бой между ними в UFC. В первом пять месяцев назад победил бразилец. В пятом раунде Перейра оформил Адесанье первое поражение нокаутом в ММА-карьере. Сегодня Алекс и Исраэль проводили реванш.
Интересно, что помимо теперь уже двух боев в ММА Перейра и Адесанья провели еще два поединка, когда выступали в кикбоксинге. Этот этап бойцовской карьеры у обоих прошел успешно, хотя если сравнивать их между, то по титулам и победам над звездами бразилец будет впереди. Да и по личным встречам за Перейрой однозначное превосходство. Впервые они с Адесаньей подрались в апреле 2016-го на турнире в Китае. Бой получился близким, судейское решение отошло Алексу. Второй поединок состоялся в марте 2017-го в Бразилии, и тогда все решилось в третьем раунде. В первых двух пятиминутках преимущество было за Адесаньей, но затем Перейра попал тяжелым левым боковым сопернику в челюсть и забрал победу красивым чистым нокаутом.
На момент второго поединка с Алексом у Исраэля уже был солидный рекорд в ММА — 11−0. А в феврале 2018-го Адесанья впервые выступил в UFC. В своем дебюте Иззи разобрался с Робом Уилкинсоном во втором раунде на турнире в Перте (Австралия). Меньше двух лет и еще шесть боев прошло с момента первого боя Адесаньи в UFC до мгновения, когда австралиец забрал пояс. 6 октября 2019 года на турнире в Мельбурне он досрочно победил Роберта Уиттакера и стал чемпионом в среднем весе.
С тех пор по июль прошлого года Адесанья успел пять раз защитить титул, разобравшись со всеми топами дивизиона. Минувшим летом Иззи одержал последнюю победу, спокойно перебив Джареда Каннонье. И уже тогда было понятно, что следующим соперником чемпиона станет его старый знакомый Алекс Перейра.
Перейра выступает по правилам ММА с 2015 года. За первые пять лет карьеры бразилец провел четыре боя и победил в трех из них. И все же столь небогатый опыт в ММА не помешал Алексу оказаться в UFC в 2021 году. Было очевидно, что Перейра в первую очередь был интересен лиге как потенциальный соперник Адесаньи, потому Алексу сходу стали давать именитых соперников.
В ноябре 2021 года Перейра нокаутировал Андреаса Михайлидиса. В марте 2022-го Алекс оказался сильнее экс-чемпиона М-1 Бруно Сильвы. А в минувшем июле Перейра получил в пятого номера среднего веса UFC Шона Стриклэнда, и уже спустя две с половиной минуты от начала боя срубил его левым хуком. Так Перейра открыл себе дорогу к титульному поединку.
В прошлом ноябре Адесанья и Перейра впервые встретились в смешанных единоборствах. На этот раз бой продлился чуть меньше пяти полных раундов, а результат при этом логически дополнил общую картину в противостоянии этих двух соперников. Алекс пережил несколько неприятных моментов, пропустил ряд тяжелых ударов, но ближе к концовке собрался и нокаутировал Исраэля.
После трех побед (пусть и по разным правилам) Перейру записали в однозначные фавориты второго боя с Адесаньей. Бразилец показал, что если не за счет скорости или техники, то как минимум благодаря своим габаритам и физической мощи он раздавливать Иззи раз за разом.
В первом раунде Алекс, казалось, действовал увереннее, хотя на старте поединка было не особенно много ярких моментов. Во второй пятиминутке соперники начали раскрываться, а за 40 секунд до гонга на перерыв в поединке внезапно наступила развязка.
Перейра зажал Адесанью у сетки и начал наносить серии ударов, которые пробивали блок Исраэля. И в этот момент Иззи ответил двумя точными попаданиями, от которых Алекс тут же упал без сознания. Последний добивающий удар Адесанья нанес уже по лежащей без движения цели.
Очень красивый нокаут, который возвращает пояс одному из сильнейших чемпионов среднего веса в истории UFC.