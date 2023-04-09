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20:08 (мск), источник: Sport24

Конор Макгрегор ответил на угрозы Майкла Чендлера

Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил на угрозы со стороны своего будущего соперника, американца Майкла Чендлера.

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Источник: AP 2022

Ранее Чендлер пообещал «избить Макгрегора так, чтобы он завершил карьеру».

«Я заставлю тебя попотеть. Выжму тебя до последней капли», — написал Конор в социальных сетях.

Бой между Чендлером и Макгрегором состоится на номерном турнире UFC в третьей четверти 2023 года.

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