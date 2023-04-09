Конор Макгрегор ответил на угрозы Майкла Чендлера
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил на угрозы со стороны своего будущего соперника, американца Майкла Чендлера.
Топовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил на угрозы со стороны своего будущего соперника, американца Майкла Чендлера.
Ранее Чендлер пообещал «избить Макгрегора так, чтобы он завершил карьеру».
«Я заставлю тебя попотеть. Выжму тебя до последней капли», — написал Конор в социальных сетях.
Бой между Чендлером и Макгрегором состоится на номерном турнире UFC в третьей четверти 2023 года.