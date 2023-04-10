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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Член Зала славы UFC заинтересован в бое против Хабиба

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил о готовности провести поединок по грэпплингу против россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает Essentially Sports.

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Источник: РИА "Новости"

Канадец ушел из профессионального спорта в 2019 году. Хабиб, ранее намекнувший на возобновление спортивной карьеры, провел последний поединок в октябре 2020-го.

«Наш бой с Хабибом пока остается слухом. Если это будет хорошо организовано, а деньги пойдут на благотворительность, то почему нет. Я бы посоревновался снова, но не для того, чтобы доказать, что я самый сильный на земле. Это мне совсем не интересно. Но что касается боя по грэпплингу, возможно, я бы дал согласие», — отметил Сен-Пьер.

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