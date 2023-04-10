Член Зала славы UFC заинтересован в бое против Хабиба

«Наш бой с Хабибом пока остается слухом. Если это будет хорошо организовано, а деньги пойдут на благотворительность, то почему нет. Я бы посоревновался снова, но не для того, чтобы доказать, что я самый сильный на земле. Это мне совсем не интересно. Но что касается боя по грэпплингу, возможно, я бы дал согласие», — отметил Сен-Пьер.