Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Бавария
Хоккей. НХЛ
12.04
Бостон
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
12.04
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
12.04
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. НХЛ
12.04
Тампа-Бэй
Торонто
Хоккей. НХЛ
12.04
Филадельфия
Коламбус
Хоккей. НХЛ
12.04
Питтсбург
Чикаго
Хоккей. НХЛ
12.04
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
12.04
Колорадо
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
12.04
Анахайм
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
12.04
Вегас
Сиэтл
Все события
19:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна дата следующего поединка Махачева

Стала известна дата следующего поединка российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева. Об этом YouTube-каналу The MMA Hour рассказал бывший боец промоушена, аналитик Чейл Соннен.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам Соннена, Махачев выйдет в октагон на турнире UFC 294, который пройдет в Абу-Даби в октябре 2023 года. Россиянин подерется с победителем боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Бенеилом Дариушем. Спортсмены встретятся 7 мая в Лас-Вегасе.

12 февраля Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

В ночь на 23 октября 2022 года Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280. Встреча также прошла в столице ОАЭ. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев провел 25 поединков, потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 43 боя, 9 поражений и 33 победы. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стала известна судьба Украины в качестве страны-хозяйки ЧМ-2030 по футболу
Глава УЕФА сделал заявление о возвращении россиян на турниры
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь