Дана Уайт: Джон Джонс стал чемпионом и пропал

«Как дела у Джонса? Он вышел в октагон, сделал свою работу, став чемпионом, и просто пропал. Сейчас занимается тем, чем хочется. Он готов подраться вновь, хочет получить в соперники Стипе Миочича. Мы решим этот вопрос», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В начале марта Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года, поднявшись в тяжёлый вес. В главном событии турнира UFC 285 Джонс выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе.