Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бенфика
Интер
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Манчестер Сити
Бавария
30
Хоккей. НХЛ
12.04
Бостон
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
12.04
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
12.04
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. НХЛ
12.04
Тампа-Бэй
Торонто
Хоккей. НХЛ
12.04
Филадельфия
Коламбус
Хоккей. НХЛ
12.04
Питтсбург
Чикаго
Хоккей. НХЛ
12.04
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
12.04
Колорадо
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
12.04
Анахайм
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
12.04
Вегас
Сиэтл
Все события
21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Дана Уайт: Джон Джонс стал чемпионом и пропал

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт ответил на вопрос о перспективах действующего чемпиона организации в тяжёлой весовой категории Джона Джонса.

Наверх
Источник: AP 2022

«Как дела у Джонса? Он вышел в октагон, сделал свою работу, став чемпионом, и просто пропал. Сейчас занимается тем, чем хочется. Он готов подраться вновь, хочет получить в соперники Стипе Миочича. Мы решим этот вопрос», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В начале марта Джон Джонс вернулся в октагон спустя три года, поднявшись в тяжёлый вес. В главном событии турнира UFC 285 Джонс выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе.

Ожидается, что следующий поединок Джон Джонс проведёт на турнире UFC 290 в июле, и его соперником станет Стипе Миочич.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матч СКА и ЦСКА закончился массовой дракой стенка на стенку
«Мужчине здесь не место». Бородач назвался женщиной и установил рекорд
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь