Отличный вариант для Яна. Удобный соперник сам нарывается на Петра

Уже больше месяца прошло с того момента, как Пётр Ян без шансов проиграл Мерабу Двалишвили. Россиянин идёт на неприятнейшей серии из трёх неудачных боёв подряд. И сейчас самое время задумываться о поиске следующего соперника. Безусловно, Немилосердный хочет выступить на главном для наших соотечественников турнире года — UFC 294 в Абу-Даби. Но чтобы попасть в этот огненный кард, скорее всего, придётся успеть прервать чёрную полосу. И самый удобный из возможных соперников буквально сам идёт в руки Петра.

Желание зарубиться с Яном выразил Роб Фонт. Американец с пуэрториканскими корнями стремится забраться в топ-5 легчайшего дивизиона. Он смело бросил нашему парню вызов: «Бой с Петром Яном был бы грандиозным, даже несмотря на то, что он потерпел пару поражений. Независимо от того, что произойдёт, я собираюсь быть готовым и набраться терпения. Мне не терпится узнать, кто будет моим следующим соперником. Было бы отлично провести бой с Яном в Бостоне. Это было бы безумием».

Яну стоит пользоваться сложившейся ситуацией. Именно Фонт на данный момент выглядит самым удобным соперником. Петру обязательно нужно разбить кого-нибудь из топ-6, чтобы остаться в непосредственной близости от чемпионской гонки. Но остальные варианты выглядят не так привлекательно. Кори Сэндхагена Немилосердный уже бил, поэтому реванш с ним вряд ли сильно поможет россиянину закрепить свои позиции. Марлон Вера после поражения от Песочного человека тоже выглядит не так статусно.

Фонт — шестой в рейтинге легчайшего веса. А ещё он победил в последнем матче, снёс Адриана Янеза ярким нокаутом. Роб стилистически очень подходит Немилосердному. Он является мощным ударником, вряд ли станет вообще лезть в борьбу. И тогда у Яна будет сразу два плана на поединок. Пётр может устроить рубку в стойке, где он чувствует себя как рыба в воде. А если у россиянина что-то пойдёт не по плану, он всегда может попробовать себя в партере. На фоне Фонта он будет выглядеть убедительно. А там и Анатолий Малыхин помочь обещал. Он точно прокачает Яна в этом компоненте.

Победа над Фонтом может очень сильно помочь Немилосердному. Тогда россиянин вполне может рассчитывать на поединок в Абу-Даби. А там можно замахнуться на реванш с Мерабом Двалишвили. Останется только подготовиться к этому важнейшему поединку и избежать травм. А там и до Алджамейна Стерлинга недалеко.