48-летний Андерсон Силва хочет возобновить карьеру в ММА на один бой

Последний раз Силва выходил в октагон в октябре 2020 года, когда проиграл американцу Юрайа Холлу на турнире UFC.

«Я попробую провести мой прощальный бой в ММА в Японии, ведь именно там я начинал спортивную карьеру. Соперник? Возможно, им станет Хайато Сакураи. Это будет отличный бой для нас обоих. Посмотрим, что будет», — заявил Силва в интервью MMA News.