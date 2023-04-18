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19:31 (мск), источник: Sport24

48-летний Андерсон Силва хочет возобновить карьеру в ММА на один бой

Легендарный бразильский боец ММА Андерсон Силва хочет возобновить карьеру в смешанных единоборствах для проведения прощального поединка.

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Источник: AP 2022

Последний раз Силва выходил в октагон в октябре 2020 года, когда проиграл американцу Юрайа Холлу на турнире UFC.

«Я попробую провести мой прощальный бой в ММА в Японии, ведь именно там я начинал спортивную карьеру. Соперник? Возможно, им станет Хайато Сакураи. Это будет отличный бой для нас обоих. Посмотрим, что будет», — заявил Силва в интервью MMA News.

48-летний Андерсон Силва провел 45 боев в ММА и одержал 34 победы. В 2001 году он дрался с японцем Хайато Сакураи и одержал верх единогласным решением судей.

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