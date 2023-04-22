Американский боец «задушил» мужчину в уличной драке

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Инцидент произошел на улице после турнира по боксу Misfits Boxing. Диас схватил мужчину и взял его на удушающий.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=64d5011d9aae33a6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-68881927&hd=2&id=456256024&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен нанес несколько ударов коленом по голове и животу потерпевшего. Оппонент американца потерял сознание и упал на землю.