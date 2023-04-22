Американский боец «задушил» мужчину в уличной драке
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский боец Нейт Диас стал участником драки в Нью-Орлеане.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский боец Нейт Диас стал участником драки в Нью-Орлеане.
Инцидент произошел на улице после турнира по боксу Misfits Boxing. Диас схватил мужчину и взял его на удушающий.
Спортсмен нанес несколько ударов коленом по голове и животу потерпевшего. Оппонент американца потерял сознание и упал на землю.
Диас выступал в UFC с 2007 по 2022 год. За профессиональную карьеру он провел 34 боя, победив 21 раз.