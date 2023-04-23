Пояс Павловича — дело времени. Россиянин подмял под себя весь дивизион

В ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC Fight Night 222. Главными действующими лицами вечера стали Сергей Павлович и Кёртис Блэйдс. За глаза этот бой называли претендентским. Следующий титульник в тяжёлом весе уже запланирован — соперником Джона Джонса станет Стипе Миочич. Но россиянин намерен вклиниться в гонку за поясом уже сейчас — отлагательства не принимается.

Поединок с Блэйдсом стал показательным. Русский десантник наглядно продемонстрировал свою уникальность. Загибайте пальцы! Шестая победа подряд. Все они были добыты нокаутом. Неизменно россиянин завершал свои бои в первом раунде. Уникальное достижение для лучшего промоушена на планете.

Сергей тотально доминировал над Блэйдсом. Особенно показательным стал момент, который случился на экваторе первого раунда. Павлович начал откровенно перебивать Кёртиса в стойке, и тот подрубил запасной план, попытался пойти в борьбу. Но как же легко и спокойно россиянин пресёк эту попытку. Бросилось в глаза, что наш десантник поработал над уходом от тейкдаунов. А на ногах у американца не было никаких шансов. Слишком уж идеален в разменах Сергей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5ec240062b3b066c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=1&id=456252487&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Блестящая победа Павловича показала его тотальную доминацию в тяжёлом дивизионе. Слишком уж лёгкими получаются победы, соперники выглядят статистами. Даже четвёртый номер рейтинга потерялся, что уж говорить про парней ниже. Поэтому у Павловича осталась лишь одна цель — Джон Джонс. Американец уже намекнул, что может и завершить карьеру после боя с Миочичем. Но Сергей просто обязан его дожимать.

Бой Павловича с Джонсом прямо сейчас хотят вообще все. Достаточно просто зайти в социальные сети, чтобы в этом убедиться. И такой яркой победой Сергей не оставил организации шансов закрыть на него глаза. После завершения поединка россиянин прямо в октагоне и на русском языке дал понять, что больше оставаться в сторонке он не намерен: «Мне нужен мой пояс, где мой пояс?».

Конечно, Джонс легендарен, поэтому может позволить себе вообще всё. И его уход после поединка с Миочичем, особенно если дело завершится победой, вряд ли кого-то сильно удивит. Но Дане Уайту стоит подключить все свои управленческие навыки. Организовать этот бой стоит хотя бы потому, что два самых сильных тяжеловеса на планете наконец-то определят, кто здесь настоящий король. И интереса такое противостояние вызовет точно больше, чем недавняя заруба лидеров рейтинга P4P — Александра Волкановски и Ислама Махачева. В этом можно даже не сомневаться.