Соперником Ивана Емельяненко по дебютному поединку в ММА станет Мальдонадо

Источник: из личного архива братьев Емельяненко

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бразилец Фабио Мальдонадо будет соперником россиянина Ивана Емельяненко в поединке по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС в понедельник сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Бой пройдет 26 мая в Москве и станет дебютным для Ивана Емельяненко в ММА.

«Соперником Ивана Емельяненко будет Фабио Мальдонадо, бой по правилам ММА», — сказал Хрюнов.