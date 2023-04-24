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10:50 (мск), источник: ТАСС

Соперником Ивана Емельяненко по дебютному поединку в ММА станет Мальдонадо

Поединок пройдет 26 мая в Москве.

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Источник: из личного архива братьев Емельяненко

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бразилец Фабио Мальдонадо будет соперником россиянина Ивана Емельяненко в поединке по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС в понедельник сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Бой пройдет 26 мая в Москве и станет дебютным для Ивана Емельяненко в ММА.

«Соперником Ивана Емельяненко будет Фабио Мальдонадо, бой по правилам ММА», — сказал Хрюнов.

Иван Емельяненко родился в 1988 году. Он является мастером спорта по боевому самбо. Мальдонадо 43 года, на его счету 28 побед и 17 поражений в ММА. В 2016 году он проиграл Федору Емельяненко решением судей.

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