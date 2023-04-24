Соперником Ивана Емельяненко по дебютному поединку в ММА станет Мальдонадо
Поединок пройдет 26 мая в Москве.
Поединок пройдет 26 мая в Москве.
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бразилец Фабио Мальдонадо будет соперником россиянина Ивана Емельяненко в поединке по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС в понедельник сообщил промоутер Владимир Хрюнов.
Бой пройдет 26 мая в Москве и станет дебютным для Ивана Емельяненко в ММА.
«Соперником Ивана Емельяненко будет Фабио Мальдонадо, бой по правилам ММА», — сказал Хрюнов.
Иван Емельяненко родился в 1988 году. Он является мастером спорта по боевому самбо. Мальдонадо 43 года, на его счету 28 побед и 17 поражений в ММА. В 2016 году он проиграл Федору Емельяненко решением судей.