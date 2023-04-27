Нурмагомедов дал совет американскому бойцу UFC

«Он сказал: “Брат, я думаю, тебе стоит провести пять раундов”. Я сказал: “Это хорошая мысль”. Я парень, который становится сильнее по ходу поединка», — заявил Мухаммад.

Схватка Мухаммада и Бернса состоится на турнире UFC 288. Бой пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке, США.

34-летний американец за карьеру одержал 22 победы и потерпел три поражений. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся. В активе 36-летнего бразильца 22 выигранных боя и пять поражений.