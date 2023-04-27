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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Нейт Диас освобождён под залог

Популярный американский боец смешанных единоборств Нейт Диас освобождён под залог. Об этом информирует MMA Fighting.

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Источник: AFP 2022
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Ранее он добровольно явился в полицейский участок Нового Орлеана (США). Сообщается, что Нейт сейчас никак не ограничен в перемещении.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором Нейт проводит мужчине удушающий приём в ходе уличной перепалки. Позже полиция Нового Орлеана выдала ордер на его арест. Сообщалось, что бойцу грозит до восьми лет тюрьмы.

В последнем поединке в UFC Диас встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.

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