Нейт Диас освобождён под залог
Популярный американский боец смешанных единоборств Нейт Диас освобождён под залог. Об этом информирует MMA Fighting.
Популярный американский боец смешанных единоборств Нейт Диас освобождён под залог. Об этом информирует MMA Fighting.
Ранее он добровольно явился в полицейский участок Нового Орлеана (США). Сообщается, что Нейт сейчас никак не ограничен в перемещении.
Ранее в Интернете появилось видео, на котором Нейт проводит мужчине удушающий приём в ходе уличной перепалки. Позже полиция Нового Орлеана выдала ордер на его арест. Сообщалось, что бойцу грозит до восьми лет тюрьмы.
В последнем поединке в UFC Диас встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.