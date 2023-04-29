Самый устрашающий чемпион UFC никому не нужен. Как же так вышло?

Француз камерунского происхождения после завоевания титула словил звезду на уровне Конора Макгрегора и начал открыто наезжать на руководство лиги из-за маленьких гонораров. Конфликт затянулся. «Хищник» в январе 2022 года впервые защитил титул, а потом залечивал травму до окончания контракта с главным ММА-промоушеном мира. UFC намеревался сохранить африканского гиганта и сделать его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории. Нганну же захотел еще больше нулей в чеке и некрасиво попрощался с лигой.

С момента побега бойца в тяжелой весовой категории произошли большие перемены:

Джон Джонс вернулся спустя три года простоя и не заметил Сирила Гана. Француз не продержался с «Костлявым» и раунда. Один из величайших бойцов в истории ММА взял пояс, ставший вакантным после ухода Нганну;

В ноябре Джонс проведет прощальный поединок. Американец хочет встретиться в Нью-Йорке с соотечественником Стипе Миочичем и, одолев легенду, отправиться на пенсию;

На подходе уже Сергей Павлович! Россиянин с шестью победами нокаутами подряд (все добыты в первых раундах) возглавил гонку за золотом и теперь просто дожидается заслуженного «титульника».

Глава организации Дэйна Уайт поставил точку в деловых отношениях с Нганну. Разозленный поведением «Хищника» глава UFC заверил, что спортсмен больше никогда не выйдет в октагон.

«Мы работали с этим парнем на протяжении двух лет, пытались организовать ему поединок. С ним абсолютно невозможно вести переговоры… Нет, его больше никогда не будет в UFC, он сделал выбор. Мы провели больше 70 встреч, предложили ему кучу денег и не проявили к нему ничего, кроме уважения. Пытались удержать, однако поезд ушел», — цитирует Уайта MMA Mania.

А как же огромный кэш для замечтавшегося Нганну? Реальность оказалось куда более серой, ведь тяжеловес — звезда «местечковая», известная только в границах ММА-сообщества. До Конора и Хабиба Нурмагомедова с их мировым охватом аудитории боец не достает. И вряд ли когда-то сможет это сделать. Его запросы большинству лиг показались необоснованными и абсурдными. Заднюю дал промоушен кулачных боев Bare Knuckle FC, а Bellator остановился на «заинтересованности».

На свободного агента вышла даже российская организация Hardcore FC. Глава лиги Анатолий Сульянов предложил спортсмену три миллиона долларов за боксерское противостояние с непобежденным Сосланом Асбаровым. Однако сторона Нганну потребовала 10 миллионов.

У Фрэнсиса была возможность встретиться со мной, но он отказался. Если кого-то и следует критиковать (за срыв нашего боя), то это Нганну. Если не ошибаюсь, ему предложили самый большой контракт в истории тяжелого веса, у него была возможность свергнуть меня с престола. Вот только он не верил в себя, просто не захотел рисковать. Джон Джонс американский боец ММА

О том, что «Хищник» погорячился, заговорили Макгрегор и Шон О’Мэлли, члены Зала славы UFC Жозе Алдо, Даниэль Кормье и Майкл Биспинг. Призвал экс-чемпиона одуматься и прославленный ветеран ММА Чейл Соннен. Однако главная надежда Фрэнсиса не затухала. Он все так же верил в поединок против непобежденного британца Тайсона Фьюри и $25 млн за мэйн-ивент боксерского вечера.

Вот только чемпион WBC в тяжелом весе больше раскручивал бой-фантом против украинца Александра Усика, а про разборки с Нганну как будто позабыл. Ходят разговоры о летних противостояниях «Хищника» с Фьюри или Деонтеем Уайлдером, Энтони Джошуа или Дереком Чисорой. Будет ли это интересно зрителю? Интриги в подобных афишах столько же, сколько и в нашумевшем поединке Флойда Мэйуэзера против Макгрегора. Но тогда был прецедент, эпохальное событие! Сейчас о хайпе и речи идти не может. Боксерские промоутеры все прекрасно понимают. Не потому ли Нганну остается вне игры больше года?

Правда, совсем скоро дела у Фрэнсиса могут пойти в гору. С громким заявлением выступил глава азиатской лиги ONE Чатри Ситйодтонг. Он пообещал фанатам «большие новости». Также функционер не сомневается, что у бывшей звезды UFC возникнут проблемы с российским чемпионом в полутяжелом весе и временным держателем пояса в тяжелом дивизионе Анатолием Малыхиным.

«Мы вели с Франсисом переговоры. Он мне нравится, многое может нам предложить. Но я думаю, что у нас ему будет нелегко. Посмотрите на Малыхина: бывший борец сборной России с рекордом 12−0, мощным нокаутирующим ударом и 80% финишей. Он настоящий кошмар для такого большого ударника, как Нганну. Но в то же время у Фрэнсиса есть X-фактор — это просто огромный монстр», — отметил Ситйодтонг в эфире The MMA Hour.

На данный момент говорить о схватке Малыхин и Нганну рано. Ведь отечественному «тяжу» предстоит подраться с абсолютным чемпионом Арджаном Бхулларом. В случае успеха Анатолия 15 июля промоушен получит непобежденного двойного чемпиона. Вот тогда дорога к крутому бою против Фрэнсиса будет открыт.

Наконец-то Нганну понял, где лучшие тусовки. Я жду. А его ждет тяжелый вечер, если он подпишет контракт с ONE. Буду первым, кто встретит его. Обещаю, бой вам запомнится надолго. Как всегда, Нганну ждет попадание в мои хайлайты. Я лучше его в любом направлении. Анатолий Малыхин российский боец ММА